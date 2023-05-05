Захарова всего одной фразой подняла на смех Варшаву за снос памятника Благодарности

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова подняла на смех Варшаву за очередной антироссийский выпад. Дипломату для этого хватило всего одной фразы.
Ранее польское руководство приняло решение демонтировать памятник Благодарности Красной армии, который располагался на месте захоронения более 500 солдат первого Украинского фронта. Варварские действия Варшавы транслировали в прямом эфире.
«С этого дня они официально "неблагодарные"», — прокомментировала ситуацию Захарова.
Соответствующее заявление представитель Министерства иностранных дел России опубликовала 5 мая в своем Telegram-канале.