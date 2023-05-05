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В Newsweek назвали решающий козырь России перед контрнаступлением ВСУ

Армия
В Newsweek назвали решающий козырь России перед контрнаступлением ВСУ

Российские войска имеют серьезное преимущество перед ВСУ благодаря боевой авиации, пишет Newsweek.

В публикации отмечается, что в настоящее время ВКС РФ имеют в своем распоряжении около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. Подчеркивается, что российская авиация еще не воспользовалась в полном объеме своим превосходством в воздухе.

«Это — козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением», — сказано в статье.

По словам экспертов, украинские войска окажутся в затруднительном положении в случае отсутствия многоуровневой противовоздушной обороны.

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