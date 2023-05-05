Группа Raiffeisen Bank International будет сотрудничать в России только со своей «дочкой»

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) прекращает сотрудничество со всеми российскими кредитно-финансовыми организации, за исключением своей «дочки» «Райффайзенбанк Россия», сообщает РБК со ссылкой на соответствующую документацию иностранной компании.
Также представители RBI заявили, что продолжают работать над поиском вариантов по выводу дочерней компании из состава группы. Кроме того, там намерены принимать решения касательно дивидендов, не учитывая финансовые результаты «Райффайзенбанка».
Напомним, «Райффайзенбанк» работает в России с 1996 года. Прибыль компании Raiffeisen Bank выросла более чем в три раза, до 301 млн евро, по итогам первого квартала 2023 года в сравнении с показателем прошлого года.