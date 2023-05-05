Лавров подтвердил готовность России к диалогу с Западом

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине состоятся не с ее лидером Владимиром Зеленским, а с его хозяевами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ прокомментировал проблему разрешения украинского кризиса. По словам Лаврова, Москва вносила свои предложения и в 2009-м, и в 2021 году.
«Это все решается, конечно, не с Зеленским, который является марионеткой в руках Запада, а непосредственно с его хозяевами. Мы к такому диалогу были готовы давно», — заявил Лавров журналистам.
Глава МИД добавил, что, в частности, китайская мирная инициатива охватывает глобальные вопросы. Украина там присутствует лишь в заголовке, пояснил Лавров.