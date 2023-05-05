Посол Ерхов обсудил со спикером турецкого парламента драку на саммите ПАЧЭС

Вчера, 4 мая, в ходе саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества украинский парламентарий набросился с кулаками на российского чиновника. Как рассказала и.о. главы делегации РФ на ПАЧЭС Ольга Тимофеева, этот случай поднимался на переговорах Ерхова и Шентопа.