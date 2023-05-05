«Это искусственный конфликт»: военкор Сладков высказался о ситуации с острым дефицитом боеприпасов у ЧВК «Вагнер»

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о решении вывести свои подразделения из Бахмута (Артемовска) из-за «снарядного голода» и передать позиции МО РФ.
Журналист ВГТРК подчеркнул, что персональный конфликт Пригожина с главой Минобороны и начальником Генштаба в разгар самого сложного периода на фронте выглядит как искусственно созданный.
«У нас ведь страна управляемая — управляемая от мелочей до глобальных процессов, все под контролем. Значит это искусственный конфликт, который создан специально? Для чего? Во время войны, в разгар самого сложного периода, предшествующего активным действиям на фронте, такой уровень глобальных противоречий на фронте, у руководителей», — указал военкор.
При этом у бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» нет конфликта с солдатами и офицерами российской армии — их объединяют общие интересы, отметил Сладков.
«Если это искусственный конфликт, то для чего он создан? Боеприпасы есть, самым засушливым был объявлен март, сейчас май. Боеприпасы есть, где они? Почему на фронт не поступают? Почему такой голод у людей на линии первой? Почему артиллеристы получают такой скудный призрак боекомплекта? Вопрос очень серьезный, но самый серьезный вопрос - почему этот конфликт создан и существует, и подогревается тщательно? Причем он на крови подогревается», — подчеркнул журналист.
В сложившейся ситуации россияне не могут находиться в стороне от обсуждения происходящего и делать вид, что ничего не знают. О нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер» говорят все — от уборщиц до больших чиновников, подытожил Сладков.
Ранее Пригожин обратился к российским властям с заявлением о выводе подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута из-за отсутствия боеприпасов и потерь, которые растут в геометрической прогрессии.