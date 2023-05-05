«Это искусственный конфликт»: военкор Сладков высказался о ситуации с острым дефицитом боеприпасов у ЧВК «Вагнер»

В сложившейся ситуации россияне не могут находиться в стороне от обсуждения происходящего и делать вид, что ничего не знают. О нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер» говорят все — от уборщиц до больших чиновников, подытожил Сладков.