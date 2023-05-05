Более 75% россиян планируют жить на выплаты от государства после выхода на пенсию

Эксперты отмечают, что лишь каждый пятый россиянин откладывает деньги на будущее. В среднем они откладывают около 8,7 тысячи рублей в месяц. Как утверждает директор сети FinExpertiza Агван Микаелян, россияне чаще всего начинают копить лишь в преддверии крупных трат.