Более 75% россиян планируют жить на выплаты от государства после выхода на пенсию

Подавляющее большинство россиян планируют жить на выплаты от государства после выхода на заслуженную пенсию. На это указали результаты исследования, проведенного аналитиками СберНПФ.
Эксперты отмечают, что лишь каждый пятый россиянин откладывает деньги на будущее. В среднем они откладывают около 8,7 тысячи рублей в месяц. Как утверждает директор сети FinExpertiza Агван Микаелян, россияне чаще всего начинают копить лишь в преддверии крупных трат.
«Сбережения служат подушкой безопасности, которая рано или поздно будет потрачена, и в редких случаях средства инвестируются», — рассказал он в комментарии изданию «Известия».
Помимо пенсии, россияне также рассчитывают на помощь от детей или на доходы от сдачи в аренду недвижимости. Эксперты советуют отложить сумму, равную пяти годовым зарплатам, чтобы не столкнуться с финансовыми проблемами после выхода на пенсию.