Лидерами по профициту торговли с РФ в 2022 году стали Евросоюз, Индия, Китай и Турция

Это значение рассчитывается следующим образом: от объема поставок из России в этих странах отнимают показатель экспорта этих государств на рынок РФ. Таким образом профицит России и Евросоюза составил более 137 миллиардов долларов, РФ и Турции — 49,5 миллиарда долларов, РФ и Китая — 38 миллиардов долларов, РФ и Индии — 31,8 миллиарда долларов.