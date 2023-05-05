Bloomberg: существует риск развязывания третьей мировой войны в случае принятия Украины в НАТО

Североатлантический альянс не должен принимать в свой состав Украину во время вооруженного конфликта, иначе возможен риск развязывания третьей мировой войны. Об этом говорится в статье Bloomberg.
Автор материала сослался на пятую статью устава НАТО, в которой говорится о гарантиях безопасности, однако их невозможно предоставить Украине в текущей ситуации. При этом издание отмечает, что ни одна организация не может принять страну, пока она ведет боевые действия «против мнимого врага альянса» с ядерным оружием.
По мнению обозревателя, любое решение, кроме вхождения в НАТО, разочарует Киев, однако выводы нужно делать, опираясь на разум. Нет убедительного способа определить членство Украины в альянсе без риска эскалации, так как нельзя обещать защищать нового участника, пока в стране идут бои, без прямого участия в них.