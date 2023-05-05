Bloomberg: существует риск развязывания третьей мировой войны в случае принятия Украины в НАТО

По мнению обозревателя, любое решение, кроме вхождения в НАТО, разочарует Киев, однако выводы нужно делать, опираясь на разум. Нет убедительного способа определить членство Украины в альянсе без риска эскалации, так как нельзя обещать защищать нового участника, пока в стране идут бои, без прямого участия в них.