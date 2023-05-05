Песков: передача акций финской Fortum необходима для защиты интересов РФ

Передача акций финской энергетической компании Fortum под временное управление Росимущества проходит в соответствии с российскими законами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эти действия продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные нам страны. И их содействия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством, они будут продолжены», — заявил Песков.
Ранее руководство Fortum выступило против решения российских властей передать акции компании под внешнее управление. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В организации посчитали, что такой шаг нарушает права инвесторов.