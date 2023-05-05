Песков: Путин может обсудить удары беспилотников по Кремлю на совещании с Совбезом

Российский лидер Владимир Путин может поднять тему атаки дронов на здание Администрации президента РФ в рамках совещания с постоянными членами Совбеза страны. Такое предположение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ночью 3 мая два украинских БПЛА атаковали кремлевскую резиденцию главы государства. Песков в рамках брифинга сказал, что этот теракт, возможно, будет поднят на встрече с участниками Совета безопасности РФ.
«То, что будет так или иначе обсуждаться, — можно с большой долей уверенности это предположить», — отметил он.
Ранее Дмитрий Песков сказал, что решение об атаке на Кремль принял Белый дом. Киев, по его словам, сделал лишь то, что ему приказали.