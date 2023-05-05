Боррель пожаловался, что чувствует себя министром обороны вопреки должности дипломата

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что чувствует себя министром обороны объединения, а не дипломатом. Соответствующее заявление он сделал на экспертной конференции о состоянии ЕС во Флоренции.
По словам руководителя евродипломатии, он никогда бы не подумал, что ему придется считать боеприпасы.
«Я все больше чувствую себя как министр обороны Евросоюза, а не глава дипломатической службы», — сказал Боррель.
Ранее Европейский союз сообщил, что выделит 3 миллиона евро на покупку медицинского оборудования для Главного военного клинического госпиталя минобороны Украины в Киеве.