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Боррель пожаловался, что чувствует себя министром обороны вопреки должности дипломата

Политика
Боррель пожаловался, что чувствует себя министром обороны вопреки должности дипломата

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что чувствует себя министром обороны объединения, а не дипломатом. Соответствующее заявление он сделал на экспертной конференции о состоянии ЕС во Флоренции.

По словам руководителя евродипломатии, он никогда бы не подумал, что ему придется считать боеприпасы.

«Я все больше чувствую себя как министр обороны Евросоюза, а не глава дипломатической службы», — сказал Боррель.

Ранее Европейский союз сообщил, что выделит 3 миллиона евро на покупку медицинского оборудования для Главного военного клинического госпиталя минобороны Украины в Киеве.

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