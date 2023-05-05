Сосновский жестко осадил главу Минюста ФРГ за желание изменить мир вместе с Йодой

Однако немецкие пользователи соцсети посчитали публикацию министра юстиции чересчур инфантильной и обратили внимание, что он перепутал Йоду с героем популярного телесериала «Мандалорец» — Грогу, который принадлежит к той же инопланетной расе, что и магистр-джедай.