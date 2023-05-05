Сосновский жестко осадил главу Минюста ФРГ за желание изменить мир вместе с Йодой

Политолог Александр Сосновский высмеял министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, который заявил, что собирается изменить мир с помощью одного из главных персонажей «Звездных войн» Йоды. Соответствующий пост немецкий политик разместил в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры).
«Сегодня мы с Йодой ищем в далеких-далеких галактиках идеи о том, как мы можем сделать нашу родную планету современнее, лучше и свободнее. Потому что нам еще многому предстоит научиться. Да пребудет с тобой сила!» — написал Бушман.
Однако немецкие пользователи соцсети посчитали публикацию министра юстиции чересчур инфантильной и обратили внимание, что он перепутал Йоду с героем популярного телесериала «Мандалорец» — Грогу, который принадлежит к той же инопланетной расе, что и магистр-джедай.
«Да прибудут с вами знания. Ты держишь Грогу из “Мандалорца”, а не Йоду», — заметил пользователь с ником M.K. Hanmā.
«Представьте себе [пятого канцлера ФРГ — прим. ред.] Гельмута Шмидта, делающего что-то подобное, фотографирующегося с куклой и публикующего это, или Штрауса» — возмутился Jörg teyke.
«Мне любопытно посмотреть, какой будет следующая безумная идея, которую вы двое придумаете. Перестаньте играть в куклы и спуститесь на землю», — осадил министра комментатор Otto Piffel.
Сосновский в свою очередь констатировал, что над главой Минюста ФРГ смеется уже «вся Германия», тогда как сам министр предпочитает расценивать жизнь людей как игру.
Ранее немецкий блогер Бернд Борковски сообщил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок одним заявлением раскрыла антироссийские планы НАТО и подставила Берлин под ракеты Москвы.