Лавров потребовал у Запада соблюдения правил приличия в международном сообществе

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поставил коллективный Запад в неудобное положение. Министр иностранных дел потребовал у него соблюдения правил приличия в международном сообществе.
Руководитель российского МИД подчеркнул, что западное меньшинство не может говорить от лица всех людей, населяющих нашу планету. Своим мнением Лавров поделился в материале для журнала «Россия в глобальной политике».
«Надо вести себя прилично и уважать всех без исключения членов международного сообщества», — указал министр.
Ранее Лавров заявил, что мировое сообщество подошло к опасной черте — возможно, более суровой, чем в годы холодной войны. К такому выводу он пришел на заседании Совета Безопасности ООН.