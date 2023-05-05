Российские военные уничтожили пункт временной дислокации 110-й бригады ВСУ к северу от Донецка

Подразделения Вооруженных сил России поразили пункт временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино, что к северу от Донецка.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, также поражены склад с боеприпасами противника и район скопления вооружения и военной техники первого батальона110-й бригады ВСУ в районе Авдеевки.
У населенного пункта Белогоровка, что расположена у административной границы между ЛНР и ДНР к западу от Лисичанска, артиллеристы группировки «Юг» ликвидировали миномет калибра 120 миллиметров и автомобиль ВСУ.