ЧВК «Вагнер» с 10 мая уходят в тыловые лагеря из-за отсутствия боеприпасов – Пригожин

Пригожин подчеркнул, что к 9 мая 2023 года «музыканты» намеревались взять под контроль Бахмут, однако с начала месяца им фактически прекратили любые поставки боеприпасов. Из-за этого «оркестр» с 10 мая принял решение уходить в тыловые лагеря.