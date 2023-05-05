ЧВК «Вагнер» с 10 мая уходят в тыловые лагеря из-за отсутствия боеприпасов – Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин от лица командования и бойцов «оркестра» обратился к начальнику Генштаба, главе Минобороны РФ, Верховному главнокомандующему и народу России с заявлением. В нем он рассказал о ситуации в Бахмуте (Артемовске).
Пригожин сообщил, что «музыканты» прибыли в зону СВО 19 марта 2022 года и сразу вступили в бой. К 9 мая того же года бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Попасную.
«Затем для того, чтобы спасти армию, которая бежала позорно из Изюма и Красного Лимана, заняли линию фронта более 130 км. И сдержали натиск противника, а 8 октября 2022 года для того, чтобы дать армии передышку, чтобы стянуть все силы на себя, жертвуя своими жизнями, начали операцию "бахмутская мясорубка"», — заявил Пригожин в видеообращении, опубликованном его пресс-службой.
Тогда, по словам Пригожина, на успех «музыкантов» свое внимание обратили некоторые околовоенные бюрократы из оборонного ведомства. Их, как отметил основатель «оркестра», «задавила жлоба».
«И поэтому нас посадили на так называемый искусственный дефицит боеприпасов — "снарядный голод". [Из тех снарядов], которые лежат свободно на складах, мы получали не более 30% от потребностей. Поэтому наши потери были значительно выше, чем должны были быть, но мы шли вперед», — добавил он.
Пригожин подчеркнул, что к 9 мая 2023 года «музыканты» намеревались взять под контроль Бахмут, однако с начала месяца им фактически прекратили любые поставки боеприпасов. Из-за этого «оркестр» с 10 мая принял решение уходить в тыловые лагеря.
«Я сообщаю официально министру обороны, НГШ, Верховному главнокомандующему – нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут», — заявил Пригожин.
Бизнесмен подчеркнул, что в этих лагерях «музыканты» будут ждать, когда снова потребуются народу России.
Ранее Евгений Пригожин показал, к чему привел «снарядный голод» в ЧВК «Вагнер». Основатель «оркестра» продемонстрировал суточные потери личного состава в Бахмуте.