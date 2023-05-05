Baijiahao: Путин ошеломил Японию контратакой на провокации Кисиды

Обозреватели в статье, которую перевела «ПолитРоссия», провели анализ агрессивной риторики Японии и ее премьера Фумио Кисиды в отношении РФ. Токио придерживался такого курса против Москвы последние месяцы, отмечают авторы. Японские власти не только вводили санкции против России, но и подтверждали свои притязания на Курилы.