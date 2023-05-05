Baijiahao: Путин ошеломил Японию контратакой на провокации Кисиды

Москва обескуражила Токио ответом на провокации по Курильским островам. Об этом подробнее рассказали авторы китайского издания Baijiahao.
Обозреватели в статье, которую перевела «ПолитРоссия», провели анализ агрессивной риторики Японии и ее премьера Фумио Кисиды в отношении РФ. Токио придерживался такого курса против Москвы последние месяцы, отмечают авторы. Японские власти не только вводили санкции против России, но и подтверждали свои притязания на Курилы.
Однако Москва не стала затягивать с реакцией. Президент России Владимир Путин ответил невообразимой контратакой. Ход российского лидера ошеломил японские власти, отмечают эксперты.
«Российские корабли внезапно содвинулись с места и направились в Японское море», — восхищаются авторы.
Маневры Тихоокеанского флота вызвали в мире большой резонанс. Эксперты уточняют, что масштаб проверки боеготовности российских кораблей был впечатляющим.
Суда вышли в море и провели стрельбища по целям в воздухе и на воде. Японские власти обеспокоились ситуацией в регионе. Кисида озадачился сложившимися обстоятельствами, подметили китайские журналисты.