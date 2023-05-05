Во Владимирской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

Возгорание произошло в 4 мая около часа дня в городе Карабаново Александровского района Владимирской области в многоквартирном жилом доме по улице Победы. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», ко времени приезда подразделений наблюдалось задымление в подъезде пятиэтажки. Огнеборцы по трехколенной лестнице через балкон влезли в задымленное помещение и устранили возгорание имущества и внутренней отделки на площади 6 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 15 жителей, поделились в управлении МЧС по Владимирской области.
В тушении были задействованы 5 единиц техники и 13 сотрудников спасательной службы. В данный момент дознаватель устанавливает причины ЧП, добавили в пресс-службе ведомства.