Во Владимирской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

Как пишет издание «Владимирские ведомости», ко времени приезда подразделений наблюдалось задымление в подъезде пятиэтажки. Огнеборцы по трехколенной лестнице через балкон влезли в задымленное помещение и устранили возгорание имущества и внутренней отделки на площади 6 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 15 жителей, поделились в управлении МЧС по Владимирской области.