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Премьер Венгрии Орбан назвал сказочным сценарий победы Запада над Россией

Политика
Премьер Венгрии Орбан назвал сказочным сценарий победы Запада над Россией

Сценарий, при котором коллективный Запад одержит победу над Россией, а она примет это, может быть только в сказке. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Премьер утверждает, что в конфликте на Украине не может быть победителей, поэтому необходимо как можно быстрее завершить его.

«Не могу себе представить, что кто-то может победить ядерную державу», — сказал Орбан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после североевропейского турне заявил, что россиянам нужно готовиться к «плохим новостям», но не уточнил их детали.

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