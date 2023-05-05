Премьер Венгрии Орбан назвал сказочным сценарий победы Запада над Россией

Сценарий, при котором коллективный Запад одержит победу над Россией, а она примет это, может быть только в сказке. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Премьер утверждает, что в конфликте на Украине не может быть победителей, поэтому необходимо как можно быстрее завершить его.
«Не могу себе представить, что кто-то может победить ядерную державу», — сказал Орбан.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после североевропейского турне заявил, что россиянам нужно готовиться к «плохим новостям», но не уточнил их детали.