News18: Лавров остроумно отреагировал на шутку главы МИД Индии на саммите ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал остроумный ответ на шутку своего индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара. О необычном разговоре дипломатов на Саммите глав МИД стран ШОС рассказали авторы издания News18.
По словам журналистов, в ходе двусторонних переговоров руководитель зарубежного внешнеполитического ведомства поинтересовался у Лаврова, успел ли он отдохнуть на пляже в Гоа, где проходит СМИД. Дипломат ответил в привычной для себя манере, цитирует авторов «ПолитРоссия».
«Никому об этом не говорите», — произнес российский министр.
Также Лавров и Джайшанкар обсудили отношения Москвы и Нью-Дели. Они договорились и далее объединять усилия для построения многополярного мира, заключили в News18.