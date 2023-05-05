News18: Лавров остроумно отреагировал на шутку главы МИД Индии на саммите ШОС

По словам журналистов, в ходе двусторонних переговоров руководитель зарубежного внешнеполитического ведомства поинтересовался у Лаврова, успел ли он отдохнуть на пляже в Гоа, где проходит СМИД. Дипломат ответил в привычной для себя манере, цитирует авторов «ПолитРоссия».