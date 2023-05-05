The Sun: ВМС Британии отправили фрегат Type 23 для наблюдения за «российской армадой»

Британские ВМС отправили фрегат Type 23 с противокорабельными ракетами Harpoon в Северное море, чтобы следить за российскими кораблями, которые якобы подошли слишком близко к берегам страны. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источник в оборонной сфере.