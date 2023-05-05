The Sun: ВМС Британии отправили фрегат Type 23 для наблюдения за «российской армадой»

Британские ВМС отправили фрегат Type 23 с противокорабельными ракетами Harpoon в Северное море, чтобы следить за российскими кораблями, которые якобы подошли слишком близко к берегам страны. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источник в оборонной сфере.
В публикации говорится, что вблизи британских вод появились пять кораблем и два судна поддержки ВМФ РФ с крылатыми ракетами «Калибр». Среди них были: «Адмирал Григорович», корветы «Сообразительный», «Стойкий» и «Одинцово», а также танкер «Кама» и буксир «Гребельский».
«Королевские ВМС разместили военный корабль для следования за российской армадой, затаившейся опасно близко к Великобритании», — сказано в статье.
Автор материала утверждает, что источник в сфере обороны назвал действия кораблей ВМФ РФ намеренной демонстрацией силы в преддверии коронации короля Карла.