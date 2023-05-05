Пользователи Twitter задали Зеленскому трепку после слов о «плохих новостях» для россиян

Владимир Зеленский на днях посетил Северную Европу. Президент выступил в Международном уголовном суде в Гааге и встретился с главами Финляндии и Нидерландов. Во время пресс-конференции по итогам визита он заявил, что Украина рассчитывает на «четкий сигнал» по членству в НАТО.