Пользователи Twitter задали Зеленскому трепку после слов о «плохих новостях» для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся жесткой критике после заявления о «плохих новостях» для россиян. Пользователи Twitter пришли в ярость из-за его провокационных слов.
Глава киевского режим после турне по странам Северной Европы сообщил, что гражданам РФ нужно готовиться к «плохим новостям». Однако Зеленский не раскрыл подробности якобы дурных вестей.
Читатели Twitter осудили украинского лидера за подобное высказывание. Они заявили, что Зеленский наконец-то начал «показывать свое истинное лицо».
«Зеленский хочет превратить в пепел и Европу», — возмутился один из пользователей.
«Может ли кто-нибудь пожертвовать новую одежду для него?» — посмеялся над Зеленским другой.
«Ему нужно заключить мирный договор!» — добавил третий читатель.
Владимир Зеленский на днях посетил Северную Европу. Президент выступил в Международном уголовном суде в Гааге и встретился с главами Финляндии и Нидерландов. Во время пресс-конференции по итогам визита он заявил, что Украина рассчитывает на «четкий сигнал» по членству в НАТО.