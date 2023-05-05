Немецкий депутат Вагенкнехт выступила против вручения Зеленскому премии Карла Великого

Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт не одобрила вручение президенту Украины Владимиру Зеленскому премии имени Карла Великого. Свою позицию она объяснила в беседе с медиагруппой Funke.
Политик подчеркнула, что награду должны присуждать исключительно за вклад в прекращение конфликта на Украине дипломатическим путем. Она заявила, что глава немецкого правительства Олаф Шольц должен уговорить Зеленского сесть за стол переговоров.
«Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать все возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине путем переговоров», — объяснила Вагенкнехт.
Международная премия имени Карла Великого была учреждена в 1950 году. Награду получают за вклад в дело развития и объединения Европы, сказано на официальном сайте организаторов.