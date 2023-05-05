Sohu: США оказались беспомощны против российского «поезда смерти»

Созданный в России железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» вполне обоснованно внушает страх Соединенным Штатам, сообщает китайское издание Sohu.
Аналитики сравнили такую систему с «сухопутным линкором, маневрирующим на бескрайних просторах России». При этом мощности вооружения хватит, чтобы одним залпом уничтожить небольшое государство.
Даже американские военные беспомощны против «Баргузина». Комплекс способен поражать авианосцы ВМС США и другие объекты на расстоянии до тысячи километров. Именно поэтому в Вашингтоне проект получил название «поезд смерти».