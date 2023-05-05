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Sohu: США оказались беспомощны против российского «поезда смерти»

Армия
Sohu: США оказались беспомощны против российского «поезда смерти»

Созданный в России железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» вполне обоснованно внушает страх Соединенным Штатам, сообщает китайское издание Sohu.

Аналитики сравнили такую систему с «сухопутным линкором, маневрирующим на бескрайних просторах России». При этом мощности вооружения хватит, чтобы одним залпом уничтожить небольшое государство.

Даже американские военные беспомощны против «Баргузина». Комплекс способен поражать авианосцы ВМС США и другие объекты на расстоянии до тысячи километров. Именно поэтому в Вашингтоне проект получил название «поезд смерти».

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