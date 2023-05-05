Политолог Баширов задал два неудобных вопроса о сбитом над Киевом беспилотнике ВСУ

Баширов в свою очередь предположил, что беспилотник подняли в воздух, чтобы ударить по какому-то объекту, а затем возложить ответственность за инцидент на Россию. Впрочем, по какой-то причине киевские ПВО не знали об этой операции и сбили БПЛА средь бела дня.