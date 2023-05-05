Политолог Баширов задал два неудобных вопроса о сбитом над Киевом беспилотнике ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали, что сбили над Киевом свой же беспилотник Bayraktar TB2, который якобы потерял управление 4 мая. Однако политолог Марат Баширов полагает, что власти республики пытаются отвлечь внимание общественности от правды. Об этом он пишет в Telegram-канале «Политджойстик».
«ВСУ слишком быстро признали, что это их БПЛА и нарисовали версию потери связи, чтобы отвести общественное мнение от правды», — рассуждает эксперт.
Как подчеркнули в командовании Воздушных сил Украины, БПЛА был сбит по причине того, что его неконтролируемое пребывание могло привести к нежелательным последствиям. Предположительно, речь шла о техническом сбое.
Баширов в свою очередь предположил, что беспилотник подняли в воздух, чтобы ударить по какому-то объекту, а затем возложить ответственность за инцидент на Россию. Впрочем, по какой-то причине киевские ПВО не знали об этой операции и сбили БПЛА средь бела дня.
«Вопросы: 1. Он сам взлетел? Нет. И куда отправляли его — очень важно. 2. Почему была потеряна связь? Это же не на линии боевого соприкосновения, где работают наши средства радиоэлектронной борьбы», — задался вопросами Баширов.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском и Печерском районе города произошли возгорания после падения дронов. Подробнее — в нашей статье.