Дипломат Небензя: ООН необходимо сохранить вопреки изменениям в Организации

Организацию Объединенных Наций необходимо сохранить, несмотря на любые изменения. Соответствующее заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.
Дипломат в разговоре с РИА Новости отметил, что атмосфера в Организации стала совершенно другой: в 1990-е годы было больше многосторонности, а инициативы предполагали коллективный характер.
«Думаю, что, что бы ни изменилось, мы должны сохранить организацию», — подчеркнул Небензя.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ООН осудить руководство Соединенного Королевство из-за поставок Вооруженным силам Украины боеприпасов с обедненным ураном.