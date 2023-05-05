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Дипломат Небензя: ООН необходимо сохранить вопреки изменениям в Организации

Политика
Дипломат Небензя: ООН необходимо сохранить вопреки изменениям в Организации

Организацию Объединенных Наций необходимо сохранить, несмотря на любые изменения. Соответствующее заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат в разговоре с РИА Новости отметил, что атмосфера в Организации стала совершенно другой: в 1990-е годы было больше многосторонности, а инициативы предполагали коллективный характер.

«Думаю, что, что бы ни изменилось, мы должны сохранить организацию», — подчеркнул Небензя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ООН осудить руководство Соединенного Королевство из-за поставок Вооруженным силам Украины боеприпасов с обедненным ураном.

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