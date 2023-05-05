Финская Fortum не согласилась с решением властей РФ по передаче акций под внешнее управление

Финская энергокомпания Fortum выступила против передачи своих акций во временное управление Росимуществу согласно указу российского президента, передает ТАСС.
Представители организации заявили, что такое решение нарушает права инвесторов, поэтому Fortum подготовит меры защиты во избежания исполнения такого решения. Компания официально уведомила российские власти о том, что не собирается передавать активы во временное внешнее управление.
Напомним, в апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», который делает возможной передачу активов иностранных компаний из недружественных стран в ведение Росимущества. Такое решение необходимо для соблюдения национальной безопасности России.