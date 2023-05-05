Чешский генерал Пелз: решение поддержать Украину обернулось для Запада катастрофой

Недальновидность западных правительств в вопросе оказания военной поддержки Украине сделала Россию сильнее, хотя НАТО отчаянно стремилась ослабить ее, заявил бывший директор Военной разведки Чехии Петр Пелз.
По словам генерала, ставка на Украину обернулась для Североатлантического альянса настоящей катастрофой.
«Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, но в итоге мы ее усилили», — посетовал Пелз.
Вместе с тем политика давления подтолкнула Москву и Пекин к созданию мощного союза, победить который, как подчеркивает генерал, не представляется возможным. В таких условиях Западу было бы выгодно иметь буферную зону в Восточной Европе. Ранее таковой выступала именно Украина, но теперь она разрушена стараниями США и их союзников.