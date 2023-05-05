Чешский генерал Пелз: решение поддержать Украину обернулось для Запада катастрофой

Вместе с тем политика давления подтолкнула Москву и Пекин к созданию мощного союза, победить который, как подчеркивает генерал, не представляется возможным. В таких условиях Западу было бы выгодно иметь буферную зону в Восточной Европе. Ранее таковой выступала именно Украина, но теперь она разрушена стараниями США и их союзников.