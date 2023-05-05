Кадыров: атака беспилотников на Кремль не должна повлиять на ход спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атака беспилотников на Кремль не должна отразиться на сценарии запланированного хода спецоперации на Украине.
Он отметил, что для России и ее союзников восстановление мировых институтов справедливости является одной из основных задач. Кадыров добавил, что «однополярности и марионеточности целых стран» наступит конец, когда эта цель будет достигнута.
«Провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции», — объяснил он.
По его словам, эта атака не должна повлиять на задуманные планы. При этом он добавил, что возмездие будет ювелирно точным.