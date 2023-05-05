Россияне перевели в Казахстан 12,2 млрд тенге за март

Объем денежных переводов из РФ в Казахстан по итогам марта увеличился на 168% по сравнению с прошлым мартом, когда карты Mastercard и Visa перестали работать в России. Об этом сообщает РБК.
Согласно статистике нацбанка Казахстана, в марте россияне перевели в страну 12,2 миллиарда тенге, или около 27,5 миллиона долларов. Количество переводов за этот месяц составило 61,6 тысячи.
Сумма переводов из России в Казахстан составила 33,9 миллиарда тенге в I квартале 2023 года. Это более чем на 300% больше прошлогодних показателей. Общая сумма переводов в этом направлении за год дошла до 357 миллиардов тенге, или примерно до 775,4 миллиона долларов.