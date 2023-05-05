Россияне перевели в Казахстан 12,2 млрд тенге за март

Сумма переводов из России в Казахстан составила 33,9 миллиарда тенге в I квартале 2023 года. Это более чем на 300% больше прошлогодних показателей. Общая сумма переводов в этом направлении за год дошла до 357 миллиардов тенге, или примерно до 775,4 миллиона долларов.