Вложения американских инвесторов в энергетическую отрасль Украины негативно отразятся на будущем страны, передает Newsweek мнение аналитика Майкла Шэнка.
Такие инвестиции, по его словам, готовят Украину к новым войнам и еще большей нестабильности ввиду перебоев с поставками. Корыстные планы США не приведут ни к чему хорошему. Также было и в Афганистане.
Другими словам, строительство на Украине крупных атомных станций, а также угольных, нефтяных, газовых объектов инфраструктуры лишь увеличивает риски возникновения перебоев в будущем на фоне возможных случаев саботажа.