Запрет использования дронов в Москве и Петербурге может отбросить отрасль на пять лет назад

Аналитики оценили последствия запрета на полеты беспилотников в Москве и Петербурге и пришли к неутешительным выводам.
По словам участников рынка, такое ограничение может отбросить отрасль на пять лет назад. В случае, если запрет использования дронов в Москве и в Северной столице продлятся до конца года, то общие потери составят около 1,5 млрд рублей.
При этом потери по России могут превысить 10 млрд рублей. Глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев высказал мнение, что косвенное негативное влияние на отрасль будет колоссальным, пишет «Коммерсантъ».
СК ранее завел уголовное дело по факту удара дронов по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Дело завели по статье 205 УК РФ «Террористический акт», передает телеканал «360».