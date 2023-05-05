Суд отказал следствию в аресте мэра Большого Камня по делу о мошенничестве

Мэр Большого Камня Рустям Абушаев не будет арестован в рамках расследования дела о безвозмездном предоставлении земельных участков на территории полуострова Де-Фриз и поселка Ключевой. Фрунзенский районный суд во Владивостоке отказал в удовлетворении ходатайства о заочном аресте мэра после повторного рассмотрения, передает ТАСС.
Помимо Абушаева, по этому делу проходят бывший первый заместитель главы района и бывший специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации района. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
В марте суд принял решение о заключении под стражу объявленного в федеральный розыск бывшего главы Надеждинского района Приморья, занимающего сегодня пост мэра Большого Камня. Однако в конце апреля Приморский краевой суд отменил первое решение из-за процессуальных нарушений.