Суд отказал следствию в аресте мэра Большого Камня по делу о мошенничестве

Мэр Большого Камня Рустям Абушаев не будет арестован в рамках расследования дела о безвозмездном предоставлении земельных участков на территории полуострова Де-Фриз и поселка Ключевой. Фрунзенский районный суд во Владивостоке отказал в удовлетворении ходатайства о заочном аресте мэра после повторного рассмотрения, передает ТАСС.