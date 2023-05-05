РИА Новости: международная система отреклась от принципа «против кого дружить будем»

Соединенные Штаты и их союзники рискуют остаться на задворках международной арены из-за нежелания принять новую реальность. Таким мнением поделился публицист Дмитрий Косырев.
Автор в статье для РИА Новости отметил, что филиппинский президент Фердинанд Маркос во время визита в США представил обновленную формулу внешней политики. Согласно новой стратегии, страны не должны существовать по принципу «против кого дружить будем». Наоборот, хорошие отношения с одной страной не должны становиться причиной для плохих с другой.
«По этой формуле будет потихоньку выстраиваться вся международная дипломатия — за исключением тех несчастных, которым уже поздно мечтать о подобной внешней политике», — отметил публицист.
Как считает Косырев, международное сообщество уже приняло новую реальность и работает по-другому. Однако не все государства согласны с подобной стратегией, в числе которых США и их партнеры. Запад, несмотря на необходимость мирного и делового сосуществования, вводит санкции против России, Китая и других стран.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на грани. По его словам, Россия пытается сдержать эскалацию.