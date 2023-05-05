РИА Новости: международная система отреклась от принципа «против кого дружить будем»

Как считает Косырев, международное сообщество уже приняло новую реальность и работает по-другому. Однако не все государства согласны с подобной стратегией, в числе которых США и их партнеры. Запад, несмотря на необходимость мирного и делового сосуществования, вводит санкции против России, Китая и других стран.