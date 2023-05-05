Журналисты выяснили, кто из российских звезд изменил отношение к родине после начала СВО

Специальная операция на Украине показала, кто из российских знаменитостей по-настоящему предан своей родине. Многие звезды, позиционировавшие себя патриотами, сбежали из страны или же заняли антироссийскую позицию.
Так, актриса Чулпан Хаматова часто выступала на концертах в честь Дня Победы, читала стихи и играла в спектакле по произведениям поэта-фронтовика Юрия Левитанского. Однако после начала СВО артистка резко изменила отношение к родине. Звезда сбежала из страны в Латвию, откуда дала ряд скандальных интервью.
Певица София Ротару также была частым участником концертов к 9 Мая. Она исполняла такие песни о Великой Отечественной войне, как «Темная ночь», «Баллада о матери», «Лебединая верность» и многие другие. Однако во время обострения украинского кризиса артистка поддержала киевский режим и отказалась от гастролей в России, пишет РИА Новости.
Напомним, что многие звезды поддержали решение Москвы начать спецоперацию в защиту Донбасса. Среди них певец Николай Басков и актер Владимир Машков.