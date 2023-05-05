Журналисты выяснили, кто из российских звезд изменил отношение к родине после начала СВО

Певица София Ротару также была частым участником концертов к 9 Мая. Она исполняла такие песни о Великой Отечественной войне, как «Темная ночь», «Баллада о матери», «Лебединая верность» и многие другие. Однако во время обострения украинского кризиса артистка поддержала киевский режим и отказалась от гастролей в России, пишет РИА Новости.