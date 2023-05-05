Экс-депутат Худяков высказался о щедрой душе россиян после возвращения Пугачевой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию, жителей которой ранее назвала холопами и рабами. Однако реакция населения оказалась благосклонной. О том, как приняли певицу на родине, рассказал депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.