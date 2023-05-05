Экс-депутат Худяков высказался о щедрой душе россиян после возвращения Пугачевой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию, жителей которой ранее назвала холопами и рабами. Однако реакция населения оказалась благосклонной. О том, как приняли певицу на родине, рассказал депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.
По словам экс-парламентария, он в очередной раз восхитился уникальной щедростью души россиян, решивших не препятствовать желанию Примадонны похоронить своего друга — художника-модельера Валентина Юдашкина.
«При этом Пугачева именно этих людей назвала "рабами" и "холопами", сообщила, что всегда их презирала, уехала из страны, "хлопнув дверью" — поддержав не Россию, а своего подлого до безобразия мужа — морального урода, который позволял себе враждебные заявления об атакованной Западом России», — написал Худяков в личном Telegram-канале.
Бывший парламентарий с сожалением заключил, что Пугачева вряд ли запомнит доброту россиян. Несмотря на это, по словам Худякова, певицу всегда примут дома.