Более 3 тыс. человек заключили контракт с эксплуатирующей ЗАЭС компанией

Карчаа ранее отмечал, что до конца апреля-начала мая штат атомной электростанции планируется расширить на 1,2 тыс. человек. По российским стандартам для работы Запорожской АЭС с учетом запуска всех энергоблоков требуется от пяти до шести тысяч человек.