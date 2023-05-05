Более 3 тыс. человек заключили контракт с эксплуатирующей ЗАЭС компанией

Штат Запорожской АЭС планируется сформировать к осени. Контракт с эксплуатирующей объект компанией уже заключили более трех тысяч человек, рассказал ТАСС советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
«Я думаю, что к осени мы завершим формирование коллектива», – уточнил он.
Карчаа ранее отмечал, что до конца апреля-начала мая штат атомной электростанции планируется расширить на 1,2 тыс. человек. По российским стандартам для работы Запорожской АЭС с учетом запуска всех энергоблоков требуется от пяти до шести тысяч человек.
Запорожская АЭС включает шесть энергоблоков, ее суммарная мощность составляет 6 ГВт. Станция расположена в Энергодаре. Это самая крупная АЭС в Европе. С конца февраля 2022 года ЗАЭС находится под контролем российских сил.