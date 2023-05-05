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Десть человек погибли в результате стрельбы на севере Белграда

Происшествия
Десть человек погибли в результате стрельбы на севере Белграда

Массовое убийство произошло на севере Белграда в Сербии. Молодой человек расстрелял людей из автомата в общине Младеновец, сообщило местное агентство РТС.

Согласно предварительным данным, 21-летний местный житель поругался с родственником и застрелил его. После этого он убил сестру. Далее убийца пошел по деревне, расстреливая встречавшихся местных жителей.

Изначально сообщалось о гибели от пулевых ранений восьми человек и 13 пострадавших. Позже стало известно о десяти погибших и 25 раненых.

На поиски подозреваемого направлены отряды полиции. Задействованы подразделения спецназа, полицейские из Белграда и вертолетное подразделение.

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