Десть человек погибли в результате стрельбы на севере Белграда

Массовое убийство произошло на севере Белграда в Сербии. Молодой человек расстрелял людей из автомата в общине Младеновец, сообщило местное агентство РТС.
Согласно предварительным данным, 21-летний местный житель поругался с родственником и застрелил его. После этого он убил сестру. Далее убийца пошел по деревне, расстреливая встречавшихся местных жителей.
Изначально сообщалось о гибели от пулевых ранений восьми человек и 13 пострадавших. Позже стало известно о десяти погибших и 25 раненых.
На поиски подозреваемого направлены отряды полиции. Задействованы подразделения спецназа, полицейские из Белграда и вертолетное подразделение.