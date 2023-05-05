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ВКС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Черниговской области

Армия
ВКС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Черниговской области

Российская авиация нанесла удар по военной инфраструктуре украинских войск в Черниговской области. В результате уничтожен пункт дислокации иностранных инструкторов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Также российские военные обнаружили и уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении и помешали ротации ВСУ в районе населенных пунктов Новомлынск, Тиньковка, Каменка и в районе Стельмаховки, что в ЛНР.

Российский МИД подсчитал, что в зону СВО воевать на стороне Украины приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран мира. Большинство военных прибыли из Польши, Канады, Румынии и Великобритании.

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