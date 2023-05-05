Мертвого правоохранителя обнаружили в туалете около канцелярии премьера Японии

Мертвого сотрудника специального подразделения полиции обнаружили в туалете рядом с канцелярией премьер-министра Японии Фумио Кисиды, говорится в материале телеканала NHK. Согласно предварительным данным, правоохранитель покончил с собой.
Мужчину нашли в кабинке туалета контрольно-пропускного пункта охраны около западных ворот. Перед этим был слышен хлопок. На теле сотрудника правоохранительных органов обнаружили огнестрельное ранение в голову, оружие находилось рядом.
Медики доставили мужчину в больницу, где врачи констатировали смерть. Происшествие случилось во время службы сотрудника специального подразделения полиции.