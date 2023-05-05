Посол Китая выразил решительный протест против угроз Канады выслать дипломатов КНР

Китайский посол в Канаде Цун Пэйу выразил решительный протест против угроз Оттавы выслать некоторых дипломатов. Канадские власти заподозрили их в запугивании местного политика.
Дипломат отверг обвинения со стороны Оттавы в адрес своих коллег, сообщило посольство. Цун Пэйя вызвали по этому вопросу в канадское министерство иностранных дел, в котором он провел разговор с «высокопоставленным чиновником».
Посольство КНР назвало слухами сведения о так называемом «китайском вмешательстве». Эту дезинформацию раздувает ряд канадских политиков и изданий. Оттава, ссылаясь на эти недостоверные данные, угрожает выслать дипломатических и консульских сотрудников.