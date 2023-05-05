МИД КНР: Пекин готов вместе с Россией урегулировать конфликт на Украине

Китай готов работать вместе с Россией над деэскалацией конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Он подчеркнул, что Пекин занимает твердую позицию по мирным переговорам. КНР собирается и дальше поддерживать связь с Россией, чтобы внести посильный вклад в разрешение конфликта, резюмировал Ган.
Он также подтвердил, что в последнее время отношения между Россией и Китаем усиливаются. Страны поддерживают все более активные контакты, а также стремятся к сотрудничеству в разных сферах. На это заметно повлиял визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.