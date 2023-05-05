МИД КНР: Пекин готов вместе с Россией урегулировать конфликт на Украине

Он также подтвердил, что в последнее время отношения между Россией и Китаем усиливаются. Страны поддерживают все более активные контакты, а также стремятся к сотрудничеству в разных сферах. На это заметно повлиял визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.