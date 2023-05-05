Небензя назвал смехотворными стремления некоторых стран лишить Россию председательства в ООН

Призывы некоторых стран лишить Россию председательства в Совете Безопасности ООН являются смехотворными. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
Россия уже была председателем в апреле текущего года. По словам дипломата, все прошло штатно, а запланированные мероприятия состоялись. Призывы отстранить Россию от председательства в Совбезе «противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам», отметил Небензя.
После начала специальной военной операции на Украине некоторые страны призвали исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Однако членство страны прописано на документальном уровне. Для внесения поправок необходимы подписи всех постоянных участников Совбеза. При этом Россия может наложить вето на такое предложение.