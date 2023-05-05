Небензя назвал смехотворными стремления некоторых стран лишить Россию председательства в ООН

После начала специальной военной операции на Украине некоторые страны призвали исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Однако членство страны прописано на документальном уровне. Для внесения поправок необходимы подписи всех постоянных участников Совбеза. При этом Россия может наложить вето на такое предложение.