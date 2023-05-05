Экс-премьер Словакии указал на важность Дня победы над фашизмом для мирового сообщества

День победы над фашизмом в Словакии будет отмечен должным образом. С таким заявлением выступил экс-глава правительства страны и лидер фракции Smer Роберт Фицо.
По словам политика, его партия считает, что погибшие в ходе борьбы с гитлеровской Германией должны объединять международное сообщество. Он также отметил, что этот праздник для Smer является одним из ключевых.
«И мы его отметим соответственно», – сказал Фицо.
Экс-премьер разослал приглашения главам посольств разных стран принять участие в памятном торжестве. Его планируется провести на мемориале Славин в Братиславе, возведенном в честь солдат Советской армии.