Региональные власти отменяют парад 9 мая в связи с возможными провокациями

Региональные власти отказываются от проведения парадов на День Победы после диверсии с подрывом беспилотников над Кремлем. Об этом пишет газета «Коммерсант».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил об отмене праздничного мероприятия на следующий день после нападения беспилотников. Его примеру последовал глава Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что получил сведения о готовящихся атаках. Руководство Запорожской и Херсонской области также присоединились к переносу парадов.
При этом торжественное шествие в Москве отменять не собираются. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что параду ничего не угрожает.