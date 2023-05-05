Региональные власти отменяют парад 9 мая в связи с возможными провокациями

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил об отмене праздничного мероприятия на следующий день после нападения беспилотников. Его примеру последовал глава Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что получил сведения о готовящихся атаках. Руководство Запорожской и Херсонской области также присоединились к переносу парадов.