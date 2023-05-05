«Побоится вернуться». Марков предположил, что Зеленский не рискнет появиться в Киеве

И в ожидании этого ответа, предполагает эксперт, украинский президент Владимир Зеленский, который сразу же после того, как стало известно об атаке на Кремль, покинул страну и уехал с необъявленными визитом в Финляндию, а оттуда – в Нидерланды, судя по всему, в Киев уже не вернется.