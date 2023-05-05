«Побоится вернуться». Марков предположил, что Зеленский не рискнет появиться в Киеве

Мир единодушно отреагировал на попытку атаковать Кремль при помощи беспилотников, признав, что ответственность за этот теракт несет Украина. Но, судя по реакции Запада, становится ясно, что приказ об атаке был отдан в Вашингтоне.
Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.
«Международная реакция на теракт в Кремле очень единодушная. Все совершенно уверены, что теракт произведен Украиной», – отмечает эксперт.
При этом, по его словам, западные политики и журналисты получили приказ лгать о том, что совершенная атака на Кремль якобы являлась самообстрелом, то есть была организована самой Россией, ради получения общественной поддержки. Но зачем России было устраивать подобное, никто на Западе внятно объяснить не может.
«Из реакции Запада все понимают, что приказ на теракт против [президента РФ Владимира] Путина был из Вашингтона. Все ждут как ответит Путин», – констатирует Марков.
И в ожидании этого ответа, предполагает эксперт, украинский президент Владимир Зеленский, который сразу же после того, как стало известно об атаке на Кремль, покинул страну и уехал с необъявленными визитом в Финляндию, а оттуда – в Нидерланды, судя по всему, в Киев уже не вернется.
Опасаясь справедливого ответного удара, украинский лидер теперь будет отсиживаться в бункерах, и скорее всего не на территории Украины, а где-нибудь в Польше, прогнозирует политолог.
Но простым украинцам, по его словам, будут показывать по телевизору фальшивые ролики с Зеленским, убеждая их в том, что президент Украины все еще находится в Киеве.