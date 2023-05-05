«Это чьи-то отцы и сыновья»: Пригожин рассказал о потерях ЧВК «Вагнер» из-за нехватки снарядов

Также предприниматель подчеркнул, что околовоенные чиновники, которые не дают боеприпасов в достаточном количестве, не имеют на это право. Солдаты пришли на фронт добровольцами не для того, чтобы обеспечить им хорошую жизнь, отметил Пригожин.