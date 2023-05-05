«Это чьи-то отцы и сыновья»: Пригожин рассказал о потерях ЧВК «Вагнер» из-за нехватки снарядов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о дефиците боеприпасов и показал погибших бойцов подразделений. Видео с бизнесменом публикует пресс-служба компании «Конкорд».
По словам предпринимателя, «вагнеровцы» умирают на фронте из-за «снарядного голода». Достаточное количество боеприпасов уменьшило бы число смертей в пять раз, подчеркнул Пригожин.
«Это чьи-то отцы и чьи-то сыновья. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы. Посмотрите на них. Если вы даете норму боеприпасов, их (погибших) в пять раз меньше», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».
Также предприниматель подчеркнул, что околовоенные чиновники, которые не дают боеприпасов в достаточном количестве, не имеют на это право. Солдаты пришли на фронт добровольцами не для того, чтобы обеспечить им хорошую жизнь, отметил Пригожин.