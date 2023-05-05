Американец покончил с собой после убийства собственной матери и бабушки

Согласно статье, американец в городе Молтри лишил жизни собственную мать и бабушку с помощью огнестрельного оружия, а после убил кассиршу ближайшего ресторана McDonald's. Представитель местной полиции отметил, что родственники преступника проживали в соседних домах, а сотрудница сети быстрого питания умерла на рабочем месте.