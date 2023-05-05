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Американец покончил с собой после убийства собственной матери и бабушки

Происшествия
Американец покончил с собой после убийства собственной матери и бабушки

Гражданин Соединенных Штатов совершил самоубийство после того, как застрелил трех человек. Об этом пишет издание Associated Press.

Согласно статье, американец в городе Молтри лишил жизни собственную мать и бабушку с помощью огнестрельного оружия, а после убил кассиршу ближайшего ресторана McDonald's. Представитель местной полиции отметил, что родственники преступника проживали в соседних домах, а сотрудница сети быстрого питания умерла на рабочем месте.

Правоохранители не смогли произвести задержание стрелка. Мужчина покончил с собой еще до прибытия полицейских.

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