Замглавы МИД РФ Рябков: США используют марионеток на Украине для провокаций

Замминистра добавил, что Москва готова использовать все средства, чтобы совершать посягательства на безопасность России и ее руководства никому не было дозволено. США могут отрицать сопричастность к «вопиющему, возмутительному и абсолютно беспрецедентному» террористическому акту, который выходит «за любые мыслимые рамки». Но никого это не убеждает в обратном, заключил рябков.