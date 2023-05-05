Замглавы МИД РФ Рябков: США используют марионеток на Украине для провокаций

США используют «марионеток» на Украине для все более опасных провокаций. С таким заявлением в эфире Первого канала выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Речь идет о том, что США продолжают эскалационный курс и используют своих подопечных в Киеве, своих "марионеток" там для организации и осуществления все более вызывающих и опасных провокационных действий», — подчеркнул Рябков.
Замминистра добавил, что Москва готова использовать все средства, чтобы совершать посягательства на безопасность России и ее руководства никому не было дозволено. США могут отрицать сопричастность к «вопиющему, возмутительному и абсолютно беспрецедентному» террористическому акту, который выходит «за любые мыслимые рамки». Но никого это не убеждает в обратном, заключил рябков.