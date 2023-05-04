ВВС Украины уничтожили собственный дрон Bayraktar TB2 в воздушном пространстве Киева

Украинский дрон Bayraktar TB2 был уничтожен в воздушном пространстве Киева силами ВСУ. Об этом сообщило командование военно-воздушных войск страны.
По данным структуры, связь с дроном была утрачена вечером 4 мая, около 20:00 по местному времени. При этом техника продолжила движение вглубь украинской столицы. Во избежание негативных результатов артиллеристы сбили БПЛА.
«Цель уничтожена», — подытожили в ВСУ.
Мэр Киева Виталий Кличко недавно сообщил, что в Соломенском и Печерском районе города произошли возгорания после падения дронов. По некоторым данным, огонь охватил четырехэтажное здание в Соломенском районе.